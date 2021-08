Da stasera sarà possibile sottoscrivere la tessera al costo di 40 euro, una cifra simbolica per dare slancio alla nuova stagione

“Questa Maglia è la mia vita, biancoazzurro il mio color” con questo motto parte la nuova campagna abbonamenti dell’Audax Cervinara 1935.

Da stasera sarà possibile sottoscrivere la tessera al costo di 40 euro, una cifra simbolica, ma importante per dare slancio alla stagione che bussa alle porte. Sarà Pasquale Dragone, dirigente dell’Audax, a gestire le operazioni societarie in merito. L’obiettivo del Presidente Angelo Magnotta è superare le 40o tessere, un vero e proprio primato per la categoria.

La Piazza Cervinarese è già in fermento, pronta a sostenere la compagine di Mister Pasquale Iuliano, che proprio in queste ore sta prendendo forma. Sono molte le trattative in corso, ma il miglior acquisto sarà, come al solito, il Dodicesimo uomo in campo.

Ricordiamo che per Donne e bambini l’ingresso allo Stadio “Canada Cioffi” sarà libero, appunto per stimolare le famiglie a popolare le gradinate in un’annata difficile, emozionante ed audace. Quest’anno, inoltre, saranno sorteggiati, al termine della campagna abbonamenti, tre fortunati tifosi a cui andranno in regalo le nuove divise ufficiali dell’Audax, con tanto di nome personalizzato. Il progetto Cervinara ai Cervinaresi mira a coinvolgere tutta la passionale tifoseria in loco ed emigrante, anche nella scelte delle maglie da gioco del Cervo.

Infatti, tramite i social si raccoglieranno le preferenze dei singoli sostenitori e quelle più belle e caratteristiche saranno indossate in tutte le competizioni targate 2021/22.