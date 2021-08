L'inaugurazione sabato 21 agosto alle ore 18.00 in via Brigata 192/194

Verrà inaugurato sabato 21 agosto alle ore 18.00 in Avellino in via Brigata 192/194 un bar in esclusiva mondiale il bar “Caffeoveggenza”. Infatti il bar Caffeoveggenza è l’unico bar al mondo a consentire la lettura dei fondi di caffè espresso rappresentando una nuova concezione di sorbire il caffè, ma derivante dalla millenaria pratica dalla tasseomanzia, cui si è giunti attraverso studi e ricerche condotti da vari anni da Maurizio Caso Panza, amministratore della Capa srls società proprietaria dell’attività commerciale.

Gli aspetti della Caffeoveggenza consentono di sviluppare le dinamiche per adottare l’antica arte alle dinamiche di un mondo che realizza il caffè espresso con macchinari moderni e di grande qualità. Al bar è associata l’Accademia della Caffeoveggenza per formare personale alla lettura dei fondi di caffè ed infatti proprio all’inaugurazione vi saranno assegnati i primi diplomi di Caffeoveggenza a Carmine Lauro ed a Eugenio De Lisio.

I corsi della Caffeoveggenza hanno una durata di due settimane per due ore al giorno con aggiornamenti costanti e tendono a formare le conoscenze per poter poi eseguire la Caffeoveggenza e si svolgeranno dal prossimo mese e saranno a numero limitato.

La Caffeoveggenza rappresenta l’innovazione nella lettura dei fondi di caffè espresso. Attraverso studi, ricerche e similitudini con l’antica caffeomanzia o per meglio dire tasseomanzia, arte divinatoria che trova il suo mezzo in una tazza, possiamo analizzare il tuo caffè espresso, e non solo, e interpretare il tuo destino. Ogni lettura dei fondi di caffè è latore di positività.

Il valore divinatorio del caffè è dovuto soprattutto al fatto che per taluni è la bevanda degli dei, per altri quella degli inferi tale che anche il papa Clemente VIII nel 1700 ebbe a pronunciarsi sul caffè dichiarando: “Questa bevanda del diavolo è così buona… che dovremmo cercare di ingannarlo e battezzarlo” disponendo che poteva essere regolarmente consumato dai cattolici. Come avviene la Caffeoveggenza. Si mescola il caffè per almeno 7 volte la direzione in cui si miscela o si aggiunge lo zucchero per chi lo usa, non fa differenza. Nel mentre che lo si miscela, ci si concentra sulle questioni su cui si cerca un conforto oppure si lascia che il destino dia a caso i suoi simboli. Di seguito, si consuma il caffè e si rovescia la tazza sul piattino in modo che il residuo nel fondo della stessa sia modesto.

Quindi viene porto per la lettura e interpretazione dei simboli. Effettuare più letture della Caffeoveggenza non significa sempre riuscire a determinare una continuità fra le stesse. Le informazioni che si hanno rispondono sempre ad un concetto universale e cosmico come quello dell’esistenza. La lettura deve essere eseguita a mente serena in quanto, in tal modo, si è in armonia con il cosmo e ci consente di conoscere il giusto. Ulteriori informazioni sulla materia sono presenti sul sito www.caffeoveggenza.com – caffeoveggenza@gmail.com che consente il franchising del proprio knowhow.