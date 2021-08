Previsti per oggi rovesci di pioggia sparsi, anche a sfondo temporalesco

Pubblichiamo le previsioni meteorologiche dell’Osservatorio storico di Montevergine:

“Previsioni per oggi, Mercoledì 18 Agosto 2021: ad iniziali condizioni di tempo per lo più soleggiato, seguirà la formazione di nubi a sviluppo verticale. Queste, nel pomeriggio, daranno luogo a rovesci di pioggia sparsi, anche a sfondo temporalesco. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità. Le condizioni atmosferiche tenderanno a migliorare in serata. Temperature: in lieve calo. Venti: occidentali, da deboli a moderati.

Previsioni per domani, Giovedì 19 Agosto 2021: nella prima parte della mattinata si prevedono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. In seguito, è attesa la formazione di nubi a sviluppo verticale, che potranno causare locali rovesci di pioggia, anche a sfondo temporalesco. In serata, prevarranno ampie schiarite. Temperature: in lieve calo nei valori minimi. Venti: deboli, dapprima settentrionali, poi a regime di brezza.”