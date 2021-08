Prossimi appuntamenti venerdì 20 e domenica 22 agosto 2021 alle ore 18.30

Continuano, dopo la breve pausa di ferragosto, gli appuntamenti culturali di Assembra-Menti, la rassegna di libri, arte e performance ideata dalla Pro Loco Mercogliano, dalla Consulta del Patrimonio Identitario e dal Forum dei giovani di Mercogliano con il sostegno e la collaborazione del Comune di Mercogliano.

Venerdì 20 agosto, alle ore 18:30, si ritorna nel Piazzale della Funicolare per una chiacchierata al microfono di Gianni Festa, Direttore del Quotidiano del Sud, con Andrea Covotta, giornalista responsabile di Rai Quirinale, che farà tappa a Mercogliano per presentare il suo nuovo libro. Ad allietare l’atmosfera il clarinetto della giovanissima Rosa Castaldo ed un percorso d’arte tra le opere di Dorotea Virtuoso.

Domenica 22 agosto,alle ore 18:30, la rassegna si sposta alla Porta dei Santi, per un omaggio a Dante Alighieri nel settecentenario della sua morte. Sotto lo storico arco in pietra affrescato in onore dei Santi Patroni di Mercogliano, si esibirà lo storico dell’arte Luca Maria Spagnuolo nella Lectio Dantis – V canto dell’Inferno della Divina Commedia.

Un intrattenimento nuovo quello di Assembra-Menti che punta sulla valorizzazione degli Irpini e dei giovani artisti e mira ad una ripartenza della socialità improntata alla cultura, alla conoscenza ed alla connessione positiva delle menti!