Al via l’edizione 2021 del Premio Candoni Anno zero, kermesse nazionale di Drammaturgia Contemporanea. Il concorso cade nel centesimo anniversario della nascita del drammaturgo Luigi Candoni, pubblicista, animatore culturale, drammaturgo e scrittore per la radio e per il cinema.

Il Premio, nel dettaglio, intende:

- promuovere la drammaturgia contemporanea italiana;

- proporre nuovi testi teatrali per la produzione di spettacoli professionali;

- sviluppare attività drammaturgiche e autoriali atte a realizzare nuove progettualità teatrali.

I partecipanti dovranno inviare gli elaborati seguendo le indicazioni previste al bando del Premio Candoni Anno Zero. Previsto per il vincitore del primo premio un compenso pari a 1500 euro.

Fonte: cliclavoro.gov.it