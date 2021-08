Il tema è il visual storytelling, i candidati dovranno narrare come la tecnologia possa migliorare il futuro

Scuola Futuro Lavoro, istituto post diploma di alta formazione che accoglie il progetto formativo della Fondazione “Un futuro per l’Asperger”, promuove – in collaborazione con Agenzia Umana – un contest creativo e un corso gratuito di formazione finalizzato all’assunzione.

Il contest creativo “Image from the future” consente di ottenere una borsa di studio per poter frequentare uno dei corsi proposti da Scuola Futuro Lavoro a settembre. Il tema è il visual storytelling: i candidati dovranno narrare come la tecnologia possa migliorare il futuro attraverso immagini, disegni, grafiche, animazioni oppure video. La scadenza per la ricezione delle candidature è fissata all’8 settembre.

Per informazioni e iscrizioni.

E’ indetto un bando di concorso a cui possono partecipare studenti Asperger (o con altre disabilità) per ottenere una borsa di studio. Gli studenti interessati potranno candidarsi entro il 31 agosto 2021. Al candidato sarà offerta una borsa di studio a copertura totale della retta per la partecipazione a uno dei corsi previsti nell’A.A. 2021-2022.

Infine, Scuola Futuro Lavoro, in collaborazione con Umana, presenta anche un corso per la formazione e l’inserimento lavorativo di figure specializzate nel Software Testing, al via a settembre. Il test specialist è il primo responsabile della conduzione di tutte le attività di test, ma anche di definizione delle modalità di integrazione dei componenti e delle anomalie riscontrate nello sviluppo dei software. Si tratta di un’attività intensiva full time di 240 ore totalmente gratuita, con scopo pre-assuntivo, per formare giovani talenti da mettere a disposizione delle aziende nei processi di quality assurance e testing del software.

Fonte: cliclavoro.gov.it