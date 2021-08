Dal 20 agosto 2021 sarà possibile aderire al Fondo

È riaperta l’adesione al Fondo Credito. Dal 20 agosto 2021 sarà possibile, per tutti i dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza, aderire al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il decreto 12 maggio 2021, n. 110 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5/8/2021.

La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è un Fondo costituito nel 1996 per finanziare prestazioni di credito, welfare e formazione riservate ai dipendenti pubblici in servizio e in pensione, non è a carico della fiscalità generale ma è alimentato mediante una trattenuta sugli stipendi degli stessi dipendenti.

L’adesione rappresenta un’opportunità per famiglie, giovani e anziani di beneficiare, con il versamento di un modesto importo, di un significativo sostegno attraverso una serie di prestazioni in tutte le fasi della vita lavorativa, familiare e sociale.

Il Fondo, infatti, mette a disposizione tanti servizi di credito e di welfare, come:

mutui e prestiti a tassi agevolati;

formazione e istruzione dalla scuola primaria ai master universitari;

prevenzione e salute;

prestazioni per persone non autosufficienti;

politiche in favore dell’occupazione;

ospitalità residenziale;

soggiorni studio e soggiorni benessere estivi.

Nella sezione Brochure è possibile consultare tutto il materiale informativo dedicato alle prestazioni del Fondo.

A seguire, verranno rese note le modalità per inviare l’adesione all’Istituto.

Fonte: inps.it