L'iniziativa intende premiare i giovani artisti e musicisti emergenti under 35

C’è tempo fino al 20 agosto 2021 per partecipare al Flumen Youth Music Contest di Fiumicino, in provincia di Roma, prima edizione di un’iniziativa che intende premiare i migliori giovani artisti e musicisti emergenti under 35.

Il Flumen si svolgerà dal 3 al 5 settembre 2021 e per accedervi avranno luogo delle selezioni. L’obiettivo è mettersi in gioco attraverso la musica sui temi ecologia, razzismo, inclusione, nonviolenza e violenza in tutte le sue forme, guerra e solidarietà.

Il Contest è organizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e il media partner è “Il Faro on line”. Per iscriversi è sufficiente cliccare qui. Serviranno un testo di un brano inedito e un breve video in cui il singolo artista o la band si esibisce. I selezionati saranno poi invitati a esibirsi dal vivo in una delle serate predette.

Il primo premio consiste nella possibilità di esibirsi nuovamente sul palco Flumen in apertura all’evento musicale principale. Sarà inoltre realizzato un videoclip musicale dedicato al brano vincitore: tale video sarà parte integrante del piano di comunicazione e promozione annuale, attraverso i canali delle organizzazioni aderenti all’iniziativa.

Fonte: cliclavoro.gov.it