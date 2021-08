Il motivo è l'impossibilità di garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid

Il comune di Montella comunica tramite nota, che:

Alla luce dello stato di emergenza sanitaria prorogato fino al 31.12, delle norme relative all’impiego della certificazione verde covid-19 introdotte dal D.L. 23 luglio 2021 n.105, nonché dell’Ordinanza del presidente della Regione Campania n.21 del 31/07/21, stante l’impossibilità di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle citate norme per lo svolgimento degli eventi fieristici, si comunica l’annullamento della fiera dei Martiri in programma per il 29.08.21.