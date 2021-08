Il festival si svolgerà martedì 10 Agosto alle ore 21.00 presso l’Abbazia del Goleto

Martedì 10 Agosto, alle ore 21.00, presso l’Abbazia del Goleto, situata nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, si svolgerà la seconda edizione del 2D & 3D Animation Film Festival, un festival internazionale di cortometraggi d’animazione.

Il festival è stato fondato da Giuseppe Rossi e sponsorizzato dal Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e dal Rotaract District 2100, Italia. Fin dalla sua prima edizione del 2020 si svolge nella splendida location dell’Abbazia di San Guglielmo al Goleto, Sant’Angelo dei Lombardi (Av), Italia. Per l’edizione 2020 sono stati presentati film provenienti da 79 paesi e dalle migliori scuole di animazione del mondo come Gobelins, Cal Arts, Ringling College, MoPA, ArtFX, BigRock, Centro Sperimentale di Cinematografia, tra cui anche 4 cortometraggi nominati agli Oscar.

Le categorie competitive sono:

Animazione 2D e 3D Animazione

2D (per l’animazione tradizionale)

Animazione 3D (per l’animazione al computer)

Live Action & Animation

Stop-Motion

L’obiettivo principale del festival è sui film che combinano sia l’animazione 2D che quella 3D. 3D che sembra 2D (nello stile di The Peanuts Movie, Madagascar, Soul, Hotel Transylvania, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Oktapodi, Coyote Falls, Daffy’s Rhapsody) o 2D che sembra 3D (nello stile di Claudio).