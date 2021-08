Pubblicato il programma integrale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Ariano Irpino.

«L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, in questa seconda estate pandemica, in questa “nuova normalità”, dopo un anno di stop, ripropone le occasioni di incontro grazie agli eventi culturali, sportivi, musicali e teatrali dell’Estate Arianese.

Quest’ultimo anno e mezzo di pandemia non è stato facile per nessuno. Sono cambiati, come affermerebbe il sociologo U. Beck “l’orizzonte di riferimento e le coordinate dell’agire”.

E noi abbiamo imparato a ripensare ad ogni cosa alla luce di questa situazione.

E ad ora, augurandoci che lo sia ancora per poco, questa è la nostra normalità. Ma le emozioni dell’estate non cambiano. La brezza della Villa che ci avvolge quando passeggiamo intorno il Castello, le risa e le urla dei bambini che scorazzano con le biciclette o con un pallone in mano, le risate libere degli amici, “lì cunti a lu bar”, il viaggio silenzioso che regala un buon libro.

L’estate è sempre la solita.

In fin dei conti, siamo sempre noi, che insieme, facciamo nostra la città.

Abbiamo avviato l’estate con la settimana dell’Ariano International Film Festival, sul cui palco si sono avvicendati attori, registi, scrittori. Il 29 Luglio Luigi Grasso, concittadino e artista internazionale, ci ha onorati con la sua musica. Ancora in questi giorni è in corso Conversione di Marcia, che unisce arte, cultura e fede.

A tutti loro va ancora il nostro più sentito ringraziamento.

L’estate, la solita estate continua… Apprezziamo e conosciamo la nostra Ariano approfittando dell’apertura fuori orario del Museo Civico e della Ceramica e dei musei diocesani. Andiamo alla scoperta della nostra storia attraversando i vicoli in un percorso di trekking urbano notturno. Riscopriamo il gusto della letteratura, emozioniamoci ancora con la magia del teatro, ritorniamo ad ascoltare musica dal vivo, divertiamoci con lo sport. Tutto questo non può che essere: “la solita estate”.

La pubblicazione del programma integrale ha subito ritardi per consentire la partecipazione anche alle richieste pervenute oltre i termini. L’emergenza sanitaria può limitarci, ma non fermarci, viviamo insieme, e in sicurezza, la nostra solita estate.»