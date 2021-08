INPS Servizi Spa cerca il Direttore Generale

La manifestazione di interesse, corredata di curriculum vitae, dovrà essere inviata entro il 3 settembre

INPS Servizi Spa, società in house dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), cerca il proprio Direttore Generale per avviare e gestire l’internalizzazione dei servizi di contact center multicanale verso l’utenza di Inps.

Il candidato dovrà avere spiccate capacità imprenditoriali e manageriali, per orientare gli investimenti tecnologici e le risorse per la realizzazione e la gestione di un nuovo modello di servizio di Customer Relationship Management e, quindi, innovative, per un radicale cambio di paradigma nelle relazioni di contatto con l’utenza dell’Inps.

Il rapporto di lavoro dirigenziale sarà a tempo determinato.

Coloro che si riconoscono nella job description indicata nella sezione bandi e gare del sito web di INPS Servizi www.inpsservizi.it e sono armati di entusiasmo per mettere le proprie competenze al servizio del Paese, possono proporre la loro candidatura secondo le modalità indicate nel bando.

La manifestazione di interesse e con indicazione delle motivazioni alla candidatura dovrà pervenire corredata obbligatoriamente di curriculum vitae entro venerdì 3 settembre 2021 all’indirizzo email hr@inpsservizi.it.

Fonte: inps.it