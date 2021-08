Dal 5 al 25 agosto si terrà la mostra d’arte “Tradizione figurativa”

Il Castello Ducale di Bisaccia apre il 5 agosto il suo spazio espositivo all’artista Gianfranco Imperiale con la mostra d’arte personale dal titolo “Tradizione figurativa”, organizzata dalla direzione scientifica museale.

Nato a Bisaccia, Imperiale è noto per il suoi lavori letterari sul folklore e le tradizioni locali, ma da sempre dipinge da autodidatta: una visione unica che accomuna letteratura e pittura concentrando la sua arte sulla riscoperta delle tradizioni nazionali e popolari che gli fanno prediligere lo stile figurativo. La tecnica che utilizza è prevalentemente quella dell’olio su tela o su legno, su cui alterna da soggetti originali ispirati a scene di vita quotidiana, ritratti, paesaggi e ambienti del suo territorio a reinterpretazioni personali di importanti opere figurative firmate dai grandi artisti del passato.

“Questa nuova mostra d’arte contemporanea è dedicata ad un artista della nostra terra — spiega Marcello Arminio, Sindaco di Bisaccia — che ha scelto il nostro complesso culturale per presentare per la prima volta le proprie opere al pubblico irpino. Ciò ci rende particolarmente orgogliosi, perché ancora una volta viene sottolineata la centralità del nostro polo museale civico, capace di coinvolgere con le sue architetture, i reperti in esso contenuti, i tanti eventi culturali organizzati nel corso dell’anno, non solo i visitatori occasionali ma gli stessi cittadini del nostro territorio”.

“Mostre d’arte, presentazioni di libri, incontri culturali, laboratori didattici di ceramica e artigianato antico che ospitiamo nei nostri spazi, l’imminente inaugurazione di una pinacoteca comunale – spiega Giuseppe Ciani, assessore delegato del comune di Bisaccia – sono tutte attività su cui questa amministrazione continua ad investire per proporre al pubblico non solo la suggestione della visita al Castello Ducale o al Museo archeologico, ma sempre più ampie e nuove esperienze di conoscenza”.

La mostra sarà aperta da mercoledì 5 agosto – con ingresso gratuito – fino al prossimo 25 agosto tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (info 0827 89169).