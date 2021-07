Incendi, Sibilia (M5S): “Lavoro straordinario dei Vigili del Fuoco in Sardegna e Sicilia”

Così il Sottosegretario all'Interno

“Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco che in questi giorni stanno compiendo un lavoro straordinario in Sardegna, in Sicilia e in altre aree del Paese”.

“Sono più di 800 gli interventi svolti dalle squadre dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore per gli incendi boschivi, il numero maggiore in Sicilia, 250: è stato previsto da stasera il potenziamento con raddoppio dei turni, ad eccezione di Siracusa dove il raddoppio è già operativo da stamattina”.

“Al momento i mezzi sono sufficienti e le risorse che saranno inviate domani riusciranno a coprire le necessità. Con il raddoppio dei turni, poi, si riuscirà a fronteggiare la situazione, che i sardi e i siciliani stanno affrontando con coraggio e determinazione”.

È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, che rimane in costante contatto con gli operatori dell’emergenza che stanno intervenendo senza sosta per domare i roghi di queste ore.