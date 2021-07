Domenica 1 agosto alle ore 21.00 “SottoVuoto” di Alessio Vito

L’album è prodotto e arrangiato da Alessio Vito in collaborazione con Emilio Capuano tecnico del suono, musicista, il quale ha curato tutte le registrazioni e i missaggi. Il disco è composto da nove brani inediti scritti in testi e musiche dallo stesso Vito, che oltre a dare voce alle liriche ha curato tutte le chitarre acustiche ed elettriche presenti (ad eccezione dei brani “Fino in fondo” e “Aria Respiro” che vedono la presenza di Gerardo Danna alle chitarre funky e slide ed il brano “Canzone dell’attesa”, che ospita la chitarra manouche di Jean-Laurent Pernin).

Il disco è stato registrato tra Italia e Francia, dove Alessio Vito ha vissuto per diverso tempo, e gode della presenza di amici e musicisti di vecchia data dell’autore, oltre che di speciali collaborazioni da parte di musicisti d’oltralpe; alcuni brani come “Canzone dell’attesa” e “Canzone scritta male” sono stati interamente registrati nel febbraio 2019 in una baita di montagna sulle Hautes-Alpes innevate francesi, dove i musicisti hanno trascorso diversi giorni tra una seduta di registrazione e dell’ottimo vin rouge.

Hanno partecipato al progetto Carmine Di Giacomo (batteria), Alessandro Ragano (basso), Emilio Capuano (synth e tastiere ), Carmine Marra (sax tenore), Gerardo Danna (chitarre aggiuntive), Johanna Cascales (violino e violoncello), Florent Digbeu (batterie e percussioni), Terry Piccin (fisarmonica a bottoni), Kevin Clerx (basso tuba), Jean-Laurent Pernin (chitarra manouche), Seb Charpentier (basso). Il disco rappresenta la summa delle esperienze sia esse musicali che di vita dell’autore, arricchite da viaggi, ascolti, collaborazioni, esperienze lavorative, concerti ed incontri.

Ne ha curato le grafiche Vittoria Capuano, fotografie di Generoso De Biase e Simone Esposito.

Vi aspettiamo presso la Bottega del Sottoscala – San Michele di Serino (entrata via Cremona)

Spettacolo all’aperto – Max 50 posti