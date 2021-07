L’app che segnala incendi, protocollo d’intesa tra Parco del Partenio e Cratere degli Astroni

Presidente del Parco del Partenio, Iovino: "L'app è indispensabile per la salvaguardia ma anche per dare al turista un territorio in sicurezza"

Si è tenuta stamattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l'incontro di presentazione dell'app ABCD Astroni, a disposizione dei cittadini per segnalare incendi. Presenti all'incontro il Presidente del Parco del Partenio, Francesco Iovino, Il direttore della Riserva Naturale – Oasi WWF – Cratere degli Astroni, Fabrizio Canonico, l'amministratore di NEXUS TLC srl, Francesco Serino e l'amministratore di Hubstrat srl, Paola Neri. «Nel 2017 Astroni è stata colpita da un grave incendio e da lì è nato un progetto sostenuto da Fondazione con il Sud – ha sostenuto Fabrizio Canonino, direttore della Riserva Naturale – Oasi WWF – Cratere degli Astroni – L'app gratuita ABCD ASTRONI consente di comunicare direttamente con noi diventando la prima sentinella nell'ambito della prevenzione degli incendi boschivi. Basta scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo e, in caso di anomalie, inviare una segnalazione a seguito della quale si avvierà una verifica». Questo nuovo strumento, diretto a prevenire incendi e a facilitare la segnalazione di eventuali discariche, nasce dal protocollo d'intesa tra Parco del Partenio e Cratere degli Astroni ed è stata sviluppata grazie alla collaborazione con Nexus Tlc e Hubstrat, due giovani aziende napoletane specializzate nell'ambito delle nuove tecnologie. «La piattaforma è a disposizione di tutte le aree protette che vogliano utilizzare questo sistema innovativo per contrastare il fenomeno degli incendi e delle discariche e il Partenio è stata la prima area protetta regionale a dare la disponibilità all'utilizzo» – ha aggiunto Canonico. Anche il Presidente del Parco del Partenio, Francesco Iovino, si è soffermato sull'estrema utilità di questo nuovo strumento innovativo: «L'app è indispensabile per la conservazione e la salvaguardia del territorio ma anche per dare al turista un territorio in sicurezza. La situazione nel Parco del Partenio, ad oggi, risulta abbastanza tranquilla e speriamo che continui così. Vedo che l'attenzione e la sensibilità verso queste problematiche sono cresciute».

Source: www.irpinia24.it