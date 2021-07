L'assessore alle Politiche Giovanili, Stefano Luongo, ha anticipato che è stato realizzato un cartellone di eventi estivi per un costo di 250mila euro

Il 15 agosto è ormai alle porte e non sono ancora chiare le iniziative che il capoluogo irpino intende adottare per il Ferragosto.

Tuttavia, l’assessore comunale alle Politiche Giovanili, Patrimonio e agli Eventi, Stefano Luongo, ha spiegato, in un incontro con la stampa tenutosi stamattina, che è stato realizzato un cartellone di eventi estivi per un costo di 250mila euro lordi.

«Abbiamo fatto una scelta, quella di utilizzare meno della metà dei fondi ricevuti dalla Regione Campania perché non ci sembra corretto ed adatto in questo momento spendere “giusto per”; è corretto, invece, il messaggio di voler valorizzare gli artisti con una rassegna sobria» – ha spiegato Luongo.

Anzi, l’assessore guarda oltre e pensa già alle prossime iniziative: «L’obiettivo è un grande Natale ma non solo; stiamo lavorando all’organizzazione di una rassegna di richiamo turistico per il nostro territorio che possa ripetersi nel tempo, slegata dalla rassegna di Ferragosto. Chiaramente, non lo potremo fare quest’anno ma potremo inserirla nelle programmazioni future».