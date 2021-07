Giunge alla nona edizione il riconoscimento per le imprese italiane sostenibili

Pubblichiamo la nota della Camera di Commercio di Avellino.

Si rinnova l’appuntamento con il Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano dato un contributo innovativo a modelli di gestione, processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.

La manifestazione, giunta alla sua IX edizione, è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

Sono cinque le categorie per presentare la propria candidatura:

Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile

Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile

Miglior processo/ tecnologia per lo sviluppo sostenibile

Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile

Miglior contributo imprenditoriale alla biodiversità, novità della IX edizione

I vincitori, che saranno premiati nel mese di gennaio 2022 a Venezia, potranno partecipare all’European Business Awards for the Environment’ (E.B.A.E.) promosso dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.

È riconfermato il Premio Speciale Giovane Imprenditore, al quale i candidati possono concorrere contestualmente alle altre categorie, se titolari o dirigenti d’impresa under 40. Il riconoscimento è riservato a quanti si sono distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione ed attività di ricerca dedicati allo sviluppo eco-sostenibile.

Altra novità della IX edizione il riconoscimento Premio Speciale Start-up Innovativa, riservato alle imprese (riconosciute come “start-up innovative” ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) in concorso per una delle 5 categorie del Premio, che si siano distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca dedicati allo sviluppo eco-sostenibile.

Saranno ammesse alla selezione le candidature pervenute a partire dal primo luglio ed entro il 20 settembre 2021 secondo le modalità indicate sul sito web, dove è possibile trovare il bando e informazioni più dettagliate: www.premioimpresambiente.it.