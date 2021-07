L'incontro si terrà dal 23 al 26 settembre in modalità ibrida

Pubblichiamo la nota dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Dal 23 al 26 settembre 2021 l’Italia ospiterà, per la prima volta, l’EuroPeers Annual Meeting, ovvero il meeting delle ambasciatrici e degli ambasciatori della mobilità europea.

All’evento parteciperanno, oltre alle delegazioni delle Agenzie Nazionali dei diversi Paesi europei e i giovani EuroPeers, anche i rappresentanti delle Nazioni europee che non hanno ancora istituito la propria Rete. Sarà una preziosa occasione per condividere le buone pratiche, creare reti, sviluppare sinergie e nuove idee progettuali.

Sarà, inoltre, un importante momento per scegliere insieme come dare continuità al progetto EuroPeers per i prossimi anni e pianificare i passo futuri.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, il Meeting si terrà in modalità ibrida: le attività saranno, infatti, organizzate sia in presenza sia online.

Un’occasione davvero preziosa che punta i riflettori sull’importanza delle esperienze di mobilità europea per le giovani generazioni e che rappresenta un’occasione unica per l’Italia.

Se sei una/un youth leader o un/una giovane EuroPeers questa call aspetta proprio te!

Clicca qui per approfondire ed inviare la tua candidatura per partecipare: hai tempo fino al 20 agosto per iscriverti. Le selezioni saranno comunicate entro il 30 agosto.