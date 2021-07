Possono firmare tutti i cittadini italiani maggiorenni presentando un valido documento di identità con foto

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Sara Spiniello:

“Sabato 31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 saremo presenti con un banchetto ad Avellino presso corso Vittorio Emanuele intersezione con via Dante.

Possono firmare tutti i cittadini italiani maggiorenni presentando un valido documento di identità con foto (carta di identità, patente, passaporto). I cittadini italiani residenti all’estero dovranno, invece, recarsi presso l’ambasciata italiana per esprimere il proprio voto. Per avvicinarsi al banchetto obbligo di rispettare tutte le normativi anti-Covid, in particolar modo obbligo di mascherina e di distanziamento inoltre,gli organizzatori, invitano le persone a portare con se anche una penna.

Sara Spiniello, referente irpina del Comitato Si Aboliamo la Caccia, invita la cittadinanza a partecipare: “Dobbiamo raccogliere 500mila firme entro metà settembre per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti Voi! Chi non potrà partecipare al banchetto di sabato e desidera firmare può recarsi, sempre con il documento, presso l’ufficio elettorale del proprio Comune”. “