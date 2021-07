L'attore romano ospite a sorpresa all'Ariano International Film Festival

Ospite a sorpresa all’Ariano International Film Festival, Alessandro Tersigni presenterà, nella giornata di mercoledì 28 luglio 2021, il docufilm Ralph De Palma – L’uomo più veloce del mondo, tra i documentari finalisti di questa nona edizione.

Romano doc, classe 1979, Tersigni ha un passato alquanto curioso alle spalle, essendo stato prima cantore alla Schola Puerorum Cappella Sistina e poi vigile del fuoco. L’ingresso nel mondo dello spettacolo lo deve alla partecipazione al Grande Fratello, nel 2007, da cui è uscito come secondo classificato. Dopo aver assaporato l’atmosfera del piccolo schermo, recitando in sporadici episodi di fiction quali Don Matteo e Ho sposato uno sbirro, l’attore fa il grande salto e approda al cinema. Il debutto risale al 2010 con Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Passa un solo anno ed è protagonista del film indipendente 5 (Cinque) di Francesco Dominedò. Ma ormai il suo è un nome affermato nel panorama cinematografico e televisivo nazionale. Entra infatti nel cast di R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, I Cesaroni (stagioni 5 e 6) e Un medico in famiglia 8.

Tra gli ultimi e più seguiti progetti di Tersigni c’é Il paradiso delle signore, in cui fa parte del cast principale sin dal primissimo episodio. Il suo Vittorio Conti è un ambizioso e affascinante consulente pubblicitario del magazzino che dà il titolo alla serie. Nel corso delle stagioni – siamo alla quinta, in attesa della prossima – il suo personaggio è diventato in assoluto uno dei preferiti del pubblico.

L’appuntamento con Alessandro Tersigni è alle ore 17, presso l’Auditorium Comunale, dove porterà l’appassionante e già ampiamente apprezzato docufilm Ralph De Palma – L’uomo più veloce del mondo, in compagnia del suo regista, Antonio Silvestre. A seguito dell’incontro si terrà la proiezione.