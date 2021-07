FIM IrpiniaSannio: “Sacrifici lavoratori E.M.A. stanno offrendo i primi frutti”

"La competenza, l'equilibrio ed il senso di responsabilità dell'azione sindacale hanno consentito di fronteggiare la minaccia alla tenuta occupazionale"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di FIM IrpiniaSannio:

“La stagione di una rinnovata partecipazione tanto invocata, e non ancora iniziata, dalle Parti Sociali nei confronti del Governo Draghi si è già realizzata e sta offrendo i primi frutti presso la E.M.A. di Morra de Sanctis.

La competenza, l’equilibrio ed il senso di responsabilità che hanno guidato l’azione sindacale della maggioranza delle sigle presenti in Azienda ha consentito di fronteggiare la minaccia alla tenuta occupazionale, seriamente compromessa dal calo delle attività produttive.

Sono stati siglati accordi impegnativi che hanno comportato pesanti sacrifici che i dipendenti della E.M.A. hanno sopportato fidandosi di noi.

La disponibilità espressa dall’azienda ad offrire, dietro richiesta del Sindacato, una una tantum a compensazione della riduzione dei salari, erosi dalla Cigo Covid, dimostra che si sta realizzando un graduale recupero dello stato di salute economico/finanziario della capogruppo della Rete di Impresa aerospaziale.

Tutto questo accade grazie alle abilità del management aziendale ma anche grazie agli accordi sindacali sulla sospensione del P.d.R, degli straordinari e della Banca delle Ore e all’istituzione del programma di Formazione finanziato da ANPAL (Fondo Nuove Competenze) che ganno consentito di recuperare la competitività d’impresa e di scampare alla scure dei tagli del personale che pure Rolls-Royce aveva operato nel Gruppo ( riduzione di 900 posti di lavoro).

Oggi apprendiamo che l’INL ha fornito il definitivo responso favorevole al ricorso che la E.M.A. aveva proposto avverso alla sanzione di oltre 5 mln di euro comminata sulla base di una presunta gestione illegittima dei tirocini.

Ebbene: le accuse si sono dimostrate infondate.

Le maestranze e una parte del Sindacato, preoccupati che la pesante ammenda potesse dissuadere la proprietaria Rolls-Royce dal proseguire le attività industriali e gli investimenti presso il sito irpino, possono tirare un sospiro di sollievo.

In attesa del programmato incontro presso Confindustria in cui verrà comunicato il valore degli importi che saranno riconosciuti ai lavoratori, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti della E.M.A. per aver riposto la loro fiducia nella Fim-Cisl.

Dimostrando in questo modo di preferire la serietà al cieco risentimento personale e la compostezza operosa all’inconcludenza delle pseudo azioni sindacali che si sono dimostrate tanto drastiche quanto inefficaci e, addirittura, controproducenti.

Ci dispiace per i profeti di sventura ma i fatti dimostrano che in E.M.A. il sindacato, e la Fim-Cisl in particolare, è tutt’altro che dannoso o irrilevante.

Dovranno convivere con la loro frustrazione.”