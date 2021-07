l personale del servizio di vigilanza aziendale assegnato ai varchi di ingresso regolerà il flusso dei visitatori

In concomitanza con la graduale ripresa dell’attività ordinaria e tenuto conto della fine della fase acuta dell’emergenza da Covid-19, è nuovamente consentito l’accesso dei visitatori nelle Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. La fascia oraria per accedere nei reparti è dalle ore 15 alle 17 di ogni giorno.

Il personale del servizio di vigilanza aziendale assegnato ai varchi di ingresso regolerà il flusso dei visitatori, consentendo l’accesso solo agli utenti che avranno provveduto, previo contatto telefonico con l’Unità operativa d’interesse, a far inserire il loro nominativo in un apposito elenco. È previsto un visitatore per paziente, che potrà entrare solo se in possesso di Green pass e con una temperatura corporea non superiore ai 37 gradi. Il visitatore dovrà rispettare sempre le misure di sicurezza (indossare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani, rispettare il distanziamento fisico) per tutto il tempo della permanenza.

