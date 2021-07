Assoluti protagonisti dell’evento sono stati i bambini che hanno accolto con entusiasmo le attività proposte

“Ha avuto un grande successo ieri, ai giardinetti di Piazza Barone Di Donato a Cesinali, il primo appuntamento della mini-rassegna “Letture all’ombra degli alberi” organizzata dall’ associazione di promozione sociale Equilibri e dalla Biblioteca comunale di Cesinali “Mons. Salvatore Favati” in collaborazione con il Comune di Cesinali. Un laboratorio dedicato ai piccoli lettori dai 6 ai 10 anni che va ad arricchire il cartellone degli eventi dell’estate a Cesinali.

Assoluti protagonisti dell’evento sono stati i bambini che hanno accolto con entusiasmo le attività proposte. Si sono confrontati in modo creativo e spiritoso con “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry trasformandosi dapprima in principi e principesse, poi in boa ed elefanti come il testo suggeriva e infine in tanti piccoli artisti. Una partecipazione decisamente attiva e numerosa per un evento a prenotazione obbligatoria che è andato subito sold out nel giro di pochi giorni.

Il secondo e ultimo appuntamento delle “Letture” è previsto per il 19 agosto e presto maggiori dettagli saranno diramati sui canali social della Biblioteca (https://www.facebook.com/Equilibri-Biblioteca-comunale-di-Cesinali-Mons-Salvatore-Favati-104469345000949).

“Letture all’ombra degli alberi”, alla sua prima edizione, si propone di avvicinare i più piccoli alla lettura attraverso tecniche ludico-ricreative regalando qualche ora di svago all’aria aperta in piena sicurezza.”