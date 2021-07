L'iniziativa di trekking urbano e fitwalking si svolgerà il 25 luglio

“Si svolgerà domenica 25 luglio il secondo itinerario di CamminIrpini, l’iniziativa di trekking urbano e fitwalking promossa dalle ACLI di Avellino. Dopo il giro nel centro storico di Avellino, gli organizzatori propongono una passeggiata lungo il Fondovalle Fenestrelle, da Via Zigarelli a Contrada Bagnoli, sfiorando quella antica via d’acqua che mille anni fa si rivelò decisiva per l’economia della città, coi suoi opifici, le cartiere e i gli otto mulini.

Senza la pretesa di sostituirsi a coloro che per fini istituzionali hanno o avrebbero il compito di valorizzare le bellezze d’Irpinia per fini turistici, le Acli di Avellino e l’Associazione Terrafuoco propongono ai loro associati un tuffo nel passato e nelle proprie origini, una passeggiata nel verde ascoltando il rumore dell’acqua, mirando sorgenti e salti, allenando i nostri cinque sensi, riflettendo sulla storia della città, sui suoi beni materiali ed immateriali e sullo stato e la cura dei luoghi.

La manifestazione è stata presentata, con gli eventi già calendarizzati e quelli in via di definizione, nei giorni scorsi all’Istituto Agrario F. De Sanctis, nell’ambito di Ricreazione al vigneto, da Alfredo Cucciniello, Presidente provinciale delle Acli irpine, e da Massimo Vietri presidente di Terrafuoco.

Il ritrovo per i partecipanti alla passeggiata, che durerà all’incirca due ore, è fissato per le ore 16,30 in Piazzetta Perugini. Per informazioni ed iscrizioni, gli interessati possono rivolgersi ad Alfredo (tel 335 5995266), Massimo (347 1217735) o Mariangela (328 8477655)”