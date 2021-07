E' quanto scrive su Twitter il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia

«Su Voghera sarà la magistratura, non la politica, a valutare se si tratta di legittima difesa o no. Ma è importante che non passi l’idea, neanche strisciante, che nel nostro Paese sia possibile farsi giustizia da soli con una pistola. Dell’ordine pubblico se ne occupano le forze dell’ordine».