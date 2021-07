Bomba Day, le disposizioni del comune di Avellino

Prevista l'evacuazione dei residenti nel raggio di 258 metri dal luogo di ubicazione dell’ordigno bellico ritrovato nel Torrente Fenestrelle

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha emanato l’ordinanza n. 1290 del 20 luglio 2021 con cui dispone tutte le misure di sicurezza in vista del disinnesco e rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nell’ alveo del Torrente Fenestrelle, nei pressi del Ponte della Ferriera.

Le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico sono state programmate per la giornata di domenica 25 luglio a partire dalle 6.30 e richiedono l’adozione di misure preventive di sicurezza. Difatti per tale giorno il Comune ha ordinato l’evacuazione di tutta la popolazione presente nel perimetro di salvaguardia di raggio 258 metri, dal punto in cui è situato l’ordigno bellico.

Il processo di evacuazione verrà attuato alle ore 6.30 e dovrà concludersi entro e non oltre le ore 9.30 e cesserà con la conclusione delle operazioni di disinnesco e allontanamento definitivo dell’ordigno bellico. Nella stessa fascia oraria, dalle ore 6.30 alle ore 9.30, è fatto divieto di accesso nell’area circostante per un raggio di 258 m dal luogo di rinvenimento dell’ordigno bellico ad eccezione dei veicoli autorizzati. Si prevede, inoltre, che dalle ore 9,30 e fino al termine delle operazioni di recupero dell’ordigno bellico, è fatto divieto di circolazione veicolare e pedonale sempre nel raggio di 258 metri dal luogo di ubicazione dell’ordigno.

Per tutto il processo sarà disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali, produttive in genere, dei pubblici esercizi, degli uffici pubblici, dei luoghi di culto religioso e qualsiasi altra attività.

Predisposte per l’ evacuazione anche aree di accoglienza:

ITG GEOMETRI, LICEO V.MARONE, LICEO IMBRIANI, Via Morelli e Silvati

IPSEOA “M.ROSSI-DORIA”, Via Morelli e Silvati

ITS G. DORSO, Via Morelli e Silvati

LICEO STATALE IMBRIANI, Via Pescatore

Per i cittadini residenti in Via Goffredo, avendo l’unico accesso stradale all’interno dell’area si consigliano diverse alternative: o di rimanere per tutta la durata delle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico nelle proprie abitazioni oppure di allontanarsi pedonalmente dalle proprie abitazioni autonomamente, attraverso la scala a sud di Via G. Raimo o ancora recarsi presso le aree di attesa in Rione Mazzini Parco Pubblico, per poi essere ricoverati al Liceo Statale Imbriani.

