Fissato al 15 ottobre il termine entro cui i comuni devono consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo

Con Decreto direttoriale n° 360 del 22/03/2021 il Ministero dell’Istruzione, ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno Scolastico 2021/2022, della somma complessiva di € 103.000.000 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. Di tale somma, alla Regione Campania risultano attribuiti, per l’a.s. 2021/2022 € 18.933.429,20 (di cui € 14.133.938,40, per la scuola dell’obbligo e 4.799.490,80 per la scuola secondaria superiore), la cui erogazione ai Comuni interessati sarà curata dalla suddetta Regione.

Per tale erogazione la Regione Campania ha deliberato i criteri di riparto del fondo statale e ha fissato al 15 ottobre di ciascun anno scolastico il termine ultimo entro cui i Comuni devono consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher.

I criteri di erogazione ad onere dei comuni consistono in: