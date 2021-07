Irpiniamo, arriva a Montella l’evento gastronomico di Chef Solimeo

Si prenderà il via sabato 24 luglio alle ore 17.30 presso le Cantine Boccella Rosa

Lo Chef Solimeo ed il suo Staff, saranno lieti di accogliervi a Montella per il secondo appuntamento della Stagione 2021.

L’evento prenderà il via sabato 24 luglio alle ore 17.30 presso le “Cantine Boccella Rosa”, in contrada Terrone 28 a Montemarano, dove si svolgerà una la degustazione di vini ed olio Ravece con aperitivo. Al termine si effettuerà il check-in presso l’Agriturismo Pentragri, ed a esaurimento camere in B&B convenzionati.

Alle ore 20.30 inizierà la cena presso l’Agriturismo Pentagri, in Contrada Bosco Di Basso a Montemarano.

Per domenica 25 luglio, dopo una prima colazione alle 8.30, è prevista la visita al Caseificio Gambone per le ore 10.30, dove si assisterà alla lavorazione dei prodotti caseari e si effettuerà una loro degustazione. In seguito, alle ore 12.00, si continua con la visita al Museo e alla Chiesa di San Francesco a Folloni. Alle ore 13.30 il pranzo sempre presso l’Agriturismo Pentagri e si concluderà con i consueti saluti istituzionali.

Per partecipare alla due giorni, per disposizioni Covid, è obbligatoria la prenotazione. Per info rivolgersi al responsabile della comunicazione Anna Vitale, al 3409614105.