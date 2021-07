Le operazioni di rimozione, disinnesco e brillamento avverranno sotto la responsabilità degli artificieri del 21° Reggimento Guastatori dell'Esercito italiano

Domenica 25 luglio ci sarà il disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nell’alveo del torrente Fenestrelle di Avellino con il conseguente traporto dello stesso presso le Cave Bruschi s.r.l. di Atripalda in cui si procederà al brillamento.

Le operazioni di rimozione, disinnesco e brillamento dell’ordigno avverranno sotto la responsabilità degli artificieri del 21° Reggimento Guastatori dell’Esercito italiano e sarà necessario, per la sicurezza dei cittadini, lo sgombero di una vasta area.

Difatti, dalla geolocalizzazione dello scavo all’interno della Cava Bruschi è stata definita, dal tavolo tecnico della prefettura del Comune di Atripalda, un’area rossa nel raggio di 350 m dal punto di brillamento dell’ordigno con necessaria evacuazione degli occupanti delle abitazioni e la disalimentazione dell’energia elettrica.

A tal riguardo, l’ENEL disalimenterà anche le utenze situate lungo le seguenti strade:

- Contrada Castello

- Via Cerza Grande

- Strada Provinciale Cerzete San Gregorio

- Via Folloni

- Località Cupa Lauri

- Contrada Palmoleta

- Contrada San Gregorio

- Località Cupa del Sarno

- Via Serino

Le operazioni di sgombero della zona rossa nel territorio di Avellino avranno inizio alle ore 6:30 del 25 luglio e proseguiranno con il disinnesco dell’ordigno e il successivo trasporto dello stesso ad Atripalda all’interno dell’area delle Cave Bruschi Srl; inoltre, entro le ore 12.00, è programmata l’evacuazione della zona rossa del Comune di Atripalda.

Più precisamente, il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, come si legge nell’ordinanza n. 54 del 17 luglio 2021, ha disposto, fino al termine delle operazioni di brillamento, lo sgombero di un’aria con raggio pari a 350 m dalle Cave Bruschi s.r.l. e la completa delimitazione dell’area circostante con interruzione della circolazione veicolare e pedonale lungo le seguenti arterie stradali: Via Serino, SP 5, Via Palmoleta, Contrada San Gregorio, Contrada Pietramara, Contrada Castello.

Clicca qui per l’ordinanza sindacale.