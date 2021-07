De Luca: “Mi auguro che non ci siano più zone gialle”

Punto stampa di De Luca su contagi e vaccini

Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha delineato il punto della situazione sul tema contagi e vaccini.

«L’aumento registrato negli ultimi giorni ci deve spingere alla prudenza e alla responsabilità. Vedo crescere, insieme alla diffusione della variante Delta, un clima pesante nel nostro Paese. Ciò è sbagliato: dobbiamo essere consapevoli dei nostri problemi, ma non dobbiamo cadere nell’angoscia» - queste le dichiarazioni del Governatore.

Per quanto concerne le vaccinazioni, la Campania non rallenta e i numeri parlano: «Entro il 20 luglio, arriviamo a sei milioni di vaccinazioni e a 2 milioni e 600 mila doppie dosi. Entro il 31 luglio, arriveremo a 3 milioni di concittadini immunizzati. L’obiettivo che abbiamo è il seguente: tra agosto e fine settembre puntiamo ad avere 4 milioni di cittadini immunizzati con la doppia dose. Entro la prima decade di ottobre, vogliamo arrivare a 4 milioni e 600 mila doppie dosi, l’obiettivo che ci siamo posti per la Campania per giungere ad un’immunità di gregge. Ieri abbiamo registrato ben 66.000 vaccinazioni. Come media, puntiamo ad avere 50.000 vaccinazioni al giorno, ossia 1,5 milioni di somministrazioni ogni mese. Stiamo procedendo in maniera tranquilla e sulla base del nostro programma. Per raggiungere questi risultati però abbiamo bisogno di due cose. La prima è la fiducia dei cittadini: dobbiamo riprendere a vaccinarci con grande serenità e impegno; la seconda è che ci vengano inviati i vaccini nella misura necessaria».

L’auspicio di De Luca è certamente quello di non tornare indietro e di evitare zone a colori: «Mi auguro che non ci siano più zone gialle e che si ragioni in base alla quantità di posti letto occupati e di terapie intensive, dati per cui la nostra regione non soffre particolari criticità».

Ed infine, l’appello: «Dobbiamo richiamare sessantenni e settantenni che non si sono mai presentati a seguito delle convocazioni. Spero che ci sia, anche in relazione alla diffusione della variante Delta, una grande sensibilità, anche perché i pochi casi gravi che abbiamo avuto in queste settimane di terapie intensive hanno riguardato o giovanissimi, o sessantenni e settantenni che non avevano aderito alla campagna vaccinale. Elaboreremo poi, entro la prossima settimana, un piano specifico di vaccinazione di tutta la popolazione studentesca, per avere la riapertura in presenza delle scuole in condizioni di sicurezza» – così ha dichiarato il Governatore.