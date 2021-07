Da Carosio a Maradona, i miti raccontati nei libri di Salvatore Biazzo

Biazzo: “I radiocronisti di ieri raccontavano il calcio come un romanzo, quelli di oggi come un'equazione algebrica”

Oggi, 16 luglio, presso l’Aula Magna del Conservatorio Cimarosa di Avellino, si è tenuta la presentazione degli ultimi due libri del noto giornalista della Rai Salvatore Biazzo “Grazie Ameri, a Te Valenti…” e “60 d.D. – Dopo Diego”.

Così, l’autore, in occasione del Cinquantenario della nascita di 90° Minuto, ha voluto ripercorrere la storia del Calcio italiano, attraverso le voci dei protagonisti di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, evidenziando le forti emozioni dovute alla scomparsa prematura del più grande calciatore di tutti i tempi, el pipe d’oro, Diego Armando Maradona.

«Proprio qui, al conservatorio Cimarosa, se fosse stato presente Sandro Ciotti avrebbe suonato il piano; non era un semplice radiocronista, ma era anche un grande pianista e compositore. Nei due libri racconto la storia di quaranta protagonisti della radio e della televisione. Ogni storia è fine a sé stessa, perché può essere letta come se fosse un piccolo romanzo. Il calcio fa da sfondo al tema principale ovvero il racconto di ciò che c’era dietro la vita di questi grandi personaggi, ad esempio di Diego Armando Maradona; si indaga sull’uomo nascosto dietro la maglia numero 10» - così ha affermato il Biazzo.

Non può mancare di certo Avellino, più volte richiamata in entrambi i romanzi:

«Avellino è citata più volte, anche attraverso i suoi miti, basti pensare a José Guimares Dirceu oppure Juary. Nessuno sa che Nicolò Carosio ha commentato una delle prime partite dell’Avellino, ovvero, Avellino- Catania del 1948, ripresa dall’Istituto Luce. La differenza tra i radiocronisti di ieri e quelli di oggi è che i primi raccontavano il calcio come se fosse un romanzo, i secondi come se fosse un’equazione algebrica»- ha aggiunto Biazzo.

Presente all’evento anche Luigi Pavarese, ex ds dell’Avellino, che ha ricordato con grande entusiasmo e commozione, il compagno Diego: «Maradona è immortale. Sento di essere un uomo privilegiato per aver vissuto Maradona sia come uomo che come calciatore. Conservo tanti ricordi di lui nel mio cuore. Parlavamo molte volte dei derby contro l’Avellino che, in quegli anni, era in Serie A; una rivalità che ha avuto il suo culmine nella stagione 2004-05: in quell’occasione, i biancoverdi diedero una lezione a tutta l’Italia, sconfiggendo il Napoli nella finale dei playoff di Serie C»

Insomma due imperdibili libri ricchi di storie, miti ed emozioni, un’inedita forma di ‘book – show’, con parole e immagini, che peraltro gioverà dei contributi di Fabrizio Maffei, già Direttore di Rai Sport e conduttore di 90esimo, di Antonio Corbo editorialista di la Repubblica, di Gianfranco Coppola, presidente Nazionale dell’USSI e capo redattore vicario Rai Napoli, di Paola Rossi, presidente onorario della Sandro Abate Five Soccer ed Editrice di PiuEnne, Massimo Abate, capitano della Sandro Abate.