L'evento si terrà Il 16 luglio 2021 presso il Museo Civico di Ariano Irpino, a partire dalle ore 18.00

Il comune di Ariano Irpino, con apposita nota, comunica che:

Conflitti e persecuzioni hanno costretto oltre 80 milioni di persone nel mondo a fuggire dalle loro case.

Per la Giornata Mondiale del Rifugiato chiediamo la loro piena inclusione in ogni ambito della società, dal lavoro allo studio e alla salute.

Durante la pandemia di COVID-19 abbiamo compreso che solo se ognuno fa la propria parte possiamo creare un mondo più sicuro per tutti. Insieme possiamo fare la differenza. Together we can do anything.

Il 16 luglio 2021 alle ore 18.00 presso il Museo Civico ad Ariano Irpino: “Dialoghi dal mediterraneo”- Dall’accoglienza all’integrazione. L’evento promosso dall’associazione Cittadinanza Attiva e dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con il Consorzio Sociale e il Forum dei Giovani, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato indetta dall’ Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il prossimo 20 giugno 2021, intende avviare un confronto tra gli enti gestori dei progetti di accoglienza, le istituzioni, le aziende e il terzo settore, tutti quegli attori sociali che insieme possono migliorare e potenziare un sistema inclusivo che tessa un filo conduttore tra i progetti di accoglienza e l’uscita da questi, prendendo in particolare considerazione l’aspetto del lavoro e le politiche alloggiative.

A seguire, alle ore 20.00, vi sarà una manifestazione in piazza Plebiscito che riguarderà la realizzazione di un’installazione artistica, delle letture ed interventi riguardanti il dramma delle morti in mare.