Il consigliere regionale del M5S ha incontrato la stampa per confrontarsi su varie tematiche e problematiche

Oggi, 15 agosto, il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi, ha incontrato, presso il Circolo della Stampa di Avellino, cittadini, attivisti, amministratori, sindaci e stampa per confrontarsi direttamente su questi mesi di impegno in Consiglio Regionale.

Un momento di condivisione e dialogo che ha portato alla luce diverse tematiche e problematiche tra cui la questione sanità in Campania. A tal riguardo, il consigliere ha lanciato un appello: «Approfitto di questo momento per chiedere a De Luca di incontrare i Ministeri competenti per rinegoziare il piano di rientro della sanità che é stato stipulato in data antecedente alla pandemia. In questo periodo, alla luce della pandemia, penso vada rivisitato; gli interessi della popolazione campana richiedono una nuova e diversa rimodulazione delle risorse nazionali e una rivisitazione del piano ospedaliero. La sanità campana è messa letteralmente in ginocchio e ha bisogno di investimenti».

Con riferimento ai momenti difficili che il Movimento 5 Stelle sta affrontando a livello nazionale e locale, Ciampi mostra un atteggiamento positivo: «È un momento di crescita e di evoluzione. Sono estremamente fiducioso. La strada intrapresa di rinnovare il movimento con Giuseppe Conte è la strada migliore».

Il consigliere regionale pentastellato sarà presente, sempre al circolo della stampa, anche domani, dalle 17.00 alle 20.00 per un ulteriore confronto con tutti i cittadini irpini.