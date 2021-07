Taccone: "Un progetto innovativo, dedicato alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla biodiversità"

Oggi 14 luglio, l’Istituto Agrario ‘Francesco De Sanctis’ di Avellino, tra le Scuole d’Italia più antiche e prestigiose d’Italia, ha presentato la prima edizione di “Ricreazione”, rassegna culturale che punta alla valorizzazione territoriale proposta all’interno di un’Istituzione scolastica.

Un’iniziativa che mira non solo alla ruralità e alla tradizione ma anche all’innovazione e alla digitalizzazione, proprio nel cuore di Avellino: «Dal 15 luglio al 5 settembre, l’ istituto agrario aprirà le porte ad un progetto innovativo, dedicato alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla biodiversità, proponendo soprattutto quella che è la filiera corta oltre ai prodotti a marchio registrato. Questo progetto che si chiama “Ricreazione” è nato grazie alla sinergia della start-up Visit Irpinia, insieme al Conservatorio Cimarosa di Avellino. Andremo a toccare un po’ tutti gli aspetti che vanno dalla bottiglia, fino alla commercializzazione di qualsiasi prodotto e qualsiasi attività con promozione territoriale. La scuola enologica aprirà iniziative all’ arte: all’ interno della distilleria, ci sarà una mostra permanente del maestro Vallifuoco e una seconda di Riccardo Sgrosso, all’ interno della cantina. L’ iniziativa sarà aperta dal giovedì alla domenica, dalle 18.00 alle 23.00» così afferma Valentina Taccone, dell’ associazione 41/14, descrivendo i dettagli dell’ iniziativa.

Si parla dunque di un format, studiato e sintetizzato nell’unione binomiale del ‘Ricreare’ e ‘Ripartire’ reinterpretati in chiave gastronomica, un’ idea innovativa presentata

con entusiasmo dal dirigente scolastico Pietro Caterini: «L’ idea fu già programmata da molto tempo perché la scuola rappresenta la storia dell’ Irpinia. Con Valentina Taccone e la collaborazione di una start up è nata poco alla volta l’ idea di ripartire attraverso degli eventi. Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare questi spazi per fare fiere, eventi, mostre, cinema, teatro e parlare dell’ enogastronomia della nostra Irpinia. In questo modo, abbiamo aperto la scuola al territorio e all’ Irpinia, così come nel 1879 ci fu l’ idea lungimirante del De Sanctis di realizzare una scuola qui per valorizzare il territorio. Nel progetto abbiamo voluto inserire sei ragazzi dell’ istituto agrario che lavoreranno proprio qui per diversi mesi, faranno un lavoro da degustatori e spiegheranno i vini, come e quando vengono serviti. Vini della scuola enologica: il Greco, l’ Aglianico, il Fiano, così come gli spumanti che vengono prodotti dai nostri vigneti e poi vinificati. Questo progetto è un modo per far conoscere i nostri vigneti»