L'inizio è stato posticipato alle ore 20.30

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Grottaminarda.

Al fine di rispondere sempre di più e sempre meglio alle esigenze di cittadini ed esercenti, rimodulato di mezz’ora l’orario di inizio dell’Isola Pedonale su Corso Vittorio Veneto: invece delle 20,00 alle 20,30.

Con l’Ordinanza n. 18 del IV Settore di Polizia Municipale, richiamando la precedente Ordinanza n. 17, viene disposto che:

dal lunedì al giovedì dalle 20,30 alle 24,00, il venerdì ed il sabato dalle 20,30 alle 01,00, e la domenica dalle 16,00 alle 24,00, è fatto divieto ad ogni mezzo di circolare e di sostare dall’incrocio di via Valle/Nostradonna con via Flammia/via Angelo Antonio Minichiello, nonchè su piazza XVI Marzo fino alla fine di Corso Vittorio Veneto. Il divieto vale anche per biciclette, monopattini e ciclomotori, per garantire massima sicurezza ai pedoni.

Da quando l’Isola Pedonale è stata istituita, ossia dal 21 maggio con ordinanza n. 9, gli orari di apertura e chiusura sono stati più volte rimodulati e limati, sia per ottemperare alle disposizioni nazionali sui limiti orari agli spostamenti legati al “coprifuoco”, sia per recepire le varie necessità: quelle dei locali serali, di ristorazione e di ritrovo, quelle degli esercizi commerciali e quelle dei cittadini, con l’obiettivo di conciliare l’esigenza di fruire con comodità dei negozi e di vivere con serenità il Corso, senza traffico e con meno inquinamento. Una sorta di sperimentazione costante che la Civica Amministrazione sta portando avanti con la collaborazione degli Uffici comunali, in particolare della Polizia Municipale, sentendo le voci di coloro i quali vivono questa bella realtà, fatta di una socialità responsabile e dal grande senso civico.