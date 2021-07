35 milioni di euro destinati agli interventi in favore dei giovani

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale comunica che è stato firmato dal Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, il decreto di riparto del Fondo per le politiche giovanili anno 2021, che destina agli interventi in favore dei giovani 35 milioni di euro.

Il decreto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2021, al n. 1736. Con la registrazione della Corte dei conti il provvedimento acquista piena efficacia e consentirà di dare attuazione alle nuove misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale programmate per l’anno 2021, assicurando anche una continuità alle iniziative già avviate nel 2020.