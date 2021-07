Si andrà in scena domani, 10 luglio, con le "Fabulae"

Muovendosi nella magica cornice dell’Anfiteatro di Avella, il pubblico si troverà immerso in un Mondo altro, immersivo e coinvolgente in cui, direttamente dalle pietre, le favole di Fedro ed Esopo prenderanno corpo direttamente tra la gente, avvolta e abbracciata, idealmente, essendoci precluso l’abbraccio fisico dalle vigenti normative covid, da favole senza tempo.

L’anfiteatro romano di Avella, situato nel settore sud-orientale della città antica, in un’area precedentemente già occupata da strutture abitative del periodo sannitico costituisce l’opera architettonica di epoca romana più importante della città. L’area rappresenta il primo nucleo del Parco Archeologico dell’antica Abella.

Lo spettacolo racconterà, attraverso lo schema delle maschere della commedia dell’arte utilizzate come maschere zoomorfe, le favole di Fedro ed Esopo con ironia e poesia, in uno spettacolo per fanciulli d’ogni età.

- Giorno spettacolo: 10 Luglio 2021

- Ingressi ore: 19.30, 20.30, 21.30

- Costo del Biglietto: 8,00 euro (ridotto 5,00 euro)

È necessaria la prenotazione, i posti sono limitati.