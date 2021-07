Il bando si rivolge alle start up, alle piccole medie imprese innovative, agli spin off, universitari o aziendali

Al via la 17° edizione del Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2021 per l’innovazione d’impresa in campo ambientale. Il Premio, in particolare, si rivolge alle startup, alle PMI innovative e agli spin off universitari o aziendali.

Il Premio Innovazione Amica dell’ambiente è un riconoscimento annuale destinato a tutte quelle innovazioni di prodotto, di processo, di servizio, tecnologiche, gestionali e sociali, che dimostrano di contribuire a significative riduzioni degli impatti ambientali, a considerevoli rafforzamenti della resilienza agli effetti del cambiamento climatico e che si segnalano per originalità, replicabilità e potenzialità di sviluppo.

La partecipazione al premio è gratuita ed è riservata a tutte quelle realtà che hanno la sede legale in Italia. Sono prioritariamente ammissibili le candidature di soggetti il cui rappresentante legale (o l’età media dei funder) abbia un’età inferiore o pari ai 35 anni al momento dell’iscrizione.

Il bando 2021, nel dettaglio, intende intercettare iniziative, interventi, piani, progetti nei seguenti ambiti, facendo riferimento al rispettivo Sustainable Development Goal in accordo con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

- Agricoltura e Filiere Agro-alimentari;

- Mobilità sostenibile;

- Digital: green: comunità in rete, dai piccoli Comuni alle Smart Cities;

- Economia circolare;

- Ecodesign;

- Transizione energetica;

Per i primi classificati in ognuna delle categorie è previsto un compenso pari a 3mila euro: clicca qui per ulteriori informazioni.

Fonte: cliclavoro.gov.it