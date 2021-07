Movieplex Mercogliano, finalmente il tanto atteso ritorno in sala

Menna: "Le persone venute al cinema sono venute più serene e tranquille. Il nostro calendario è ricco"

Oggi 7 luglio, in concomitanza con l’uscita nelle sale italiane del film “Black Widow”, che inaugura la fase quattro del Marvel Cinematic Universe, si è voluta cogliere l’occasione per inaugurare ufficialmente anche la ripartenza del Movieplex Mercogliano e il tanto atteso ritorno del pubblico in sala.



Il multisala è già tornato operativo dallo scorso 2 giugno, ma si è voluta cogliere l’occasione dell’uscita di questa attesa pellicola per realizzare un evento che simboleggiasse anche il ritorno al cinema ed il ritorno a una semi-normalità dopo questo periodo di chiusure forzate.

Per l’occasione è stata presente la modella avellinese Gaia Malagoli in una versione cosplay di Natasha Romanoff (la protagonista del film, interpretata dall’attrice americana Scarlett Johansson) che si è prestata in uno shooting fotografico con i fan che erano presenti per la prima visione della pellicola. Film che ricordiamo sarà in programmazione in sala con tre appuntamenti giornalieri, ovvero alle 18.15, alle 20.15 ed infine alle 21.00.

Ovviamente la pandemia ancora in corso ha cambiato le attuali modalità di fruizione del cinema, che ha dovuto adeguarsi adottando nuove modalità per garantire maggiore sicurezza agli spettatori e permettergli così una visione serena. A parlarci di tali accorgimenti e della riapertura è lo stesso direttore del multisala, Aniello “Lello” Menna:

«L’apertura di quest’anno avviene più o meno nello stesso periodo di quella dell’anno scorso, che era a fine giugno. Ma a differenza dell’anno passato e stata un’apertura diversa, innanzitutto con una maggiore disponibilità da parte della distribuzione, che a differenza dello scorso anno, ha scelto di mettere a disposizione prodotti discreti per il cinema. L’anno scorso abbiamo riaperto e i film non c’è n’erano. Inoltre erano film già proiettati sulle varie piattaforme di streaming durante il periodo di lockdown e quindi film già visti e rivisti. Quest’anno, invece, c’è stata la disponibilità da parte della distribuzione, con accordi con le varie associazioni tipo l’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) che hanno portato a darci nuovi prodotti e far sì che i cinema potessero aprire.

In più, ho notato personalmente che, anche le persone che sono venute al cinema sono venute più serene e tranquille, senza la paura dell’anno scorso dove sembrava che il cinema fosse uno dei maggiori luoghi di contagio, rendendo quest’ultimo una delle strutture più penalizzate.

Il distanziamento da noi è una cosa reale. Oggi le persone hanno la possibilità di acquistare i biglietti online, così volendo non si passa dalla biglietteria e non hanno un contatto diretto con nessuno. Possono accedere tranquillamente in sala, dove c’è distanziamento tra un posto occupato e l’altro, senza nessun rischio di capitare accanto ad un’altra persona. Anche per i nuclei familiari e conviventi c’è il blocco di massimo 4 persone, ovvero automaticamente il programma non ti da la possibilità di acquistare 5 posti vicini. In più ogni sala ha un impianto di aerazione UTA, che impedisce lo spostamento dell’aria interna. Esso consiste in dei bocchettoni sotto al soffitto che spingono l’aria dall’alto in basso, e in ulteriori bocchettoni sotto lo schermo che aspirano l’aria, abbattendo quest’ultima ed evitando che essa si propaghi. Inoltre ognuna delle 10 sale ha un suo impianto, un margine di sicurezza che non si trova in nessun’altra attività.»

Riguardo al debutto di Black Widow e alla ripartenza del comparto cinema dopo la crisi causata dalle chiusure il direttore aggiunge: «Le distribuzioni stanno mettendo prodotti per riavviare il mercato, però purtroppo c’è da dire che siamo al ridosso dell’estate, e in estate il cinema lavora poco. Però quelle persone che vengono sono contente che siamo aperti, vengono al cinema e i numeri sono maggiori dell’apertura di giugno 2020. Poi con i titoli importanti, tipo oggi si ricomincia con l’uscita di “Black Widow” che ho in prevendita da una settimana, le persone hanno acquistato. Oggi andremo a proiettare “Black Widow” con già quasi il 40% della capienza, anche perché da protocollo non possiamo superare il 50% della capienza, quindi anche volendo non potremmo ospitare tutti.

Mi auguro che non ci risiamo chiusure, anche se obiettivamente la preoccupazione c’è. A differenza dell’anno scorso ci sono i vaccini, che per fine estate dovrebbero arrivare a coprire il 60% della popolazione. Si dovrà vedere a settembre con l’apertura delle scuole, che sono state penalizzate forse anche più di noi, se i vaccini funzionano oppure no. La preoccupazione è per ottobre, dato che i mesi tra ottobre e la primavera sono quelli dove il cinema fa i maggiori incassi.

Il 2020 e l’inizio del 2021 ce li siamo buttati alle spalle, purtroppo, e speriamo che da adesso andrà tutto per il meglio.

Noi abbiamo riattivato il 2 giugno e sono serviti prima circa 25 giorni di lavoro per districarsi tra i contratti con la distribuzione, scegliere i film e garantire un percorso di proiezione ai distributori, con quest’ultimi che comunque hanno fatto una scommessa data la situazione in perdita rispetto alla normalità. Ma serve ricominciare e riabituare le persone al cinema.

Nel momento in cui i cinema erano chiusi è giusto che i film erano in streaming sulle piattaforme, anche perché i produttori dovevano rientrare delle spese e se muoiono i produttori poi moriamo anche noi. Recuperare gli investimenti è difficile e quindi è giusto in questo primo momento che ci sia un mix tra cinema e streaming, ma poi dall’autunno è giusto anche che torni la normalità e darci dei buoni film è già un buon primo segnale. È giusto collaborare per il meglio di tutti noi e soprattutto degli spettatori.»

Guardando al futuro, e al calendario dei prossimi appuntamenti al cinema, il direttore Menna conclude con tali parole: «I distributori hanno fatto un calendario uscite che copre tutto il periodo estivo e anche l’autunno. Si è partiti con “Crudelia” che è uscita il 28 maggio. “The Conjuring – Per ordine del diavolo” il 2 giugno. Oggi c’è l’uscita di “Black Widow”. Le prossime settimane si continua con altre uscite importanti, il 14 con il film d’animazione della Universal, ovvero “I Croods 2″ fino ad arrivare a fine agosto con una nuova uscita della Walt Disney sempre per le famiglie.

In più ad inizio agosto, il 3 e 4 precisamente, l’Universal ha dato la disponibilità di proiettare in anteprima “Fast and Furious 9″. Un film attesissimo e di punta che è stato deciso di far uscire comunque d’estate.

Il 5 agosto un altro film di punta, della Warner Bros., ovvero “Suicide Squad 2″. Poi il 18 l’uscita ufficiale di “Fast and Furious 9″ e quella di “I me contro te” che nel 2020 già fecero intorno ai 15 milioni di euro nel botteghino italiano, e che portano in sala un pubblico di giovanissimi. Fino ad arrivare a fine agosto con il nuovo film di Albanese con “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”, mentre a inizio settembre ci sono “After 2″ di Rai Cinema e “Hotel Transilvania 4″ della Worner Bros.. Quindi un calendario di grandi uscite, oltre i tanti film che le varie case di produzione stanno mettendo a disposizione. Infine settembre si conclude anche con il nuovo “007 No Time to Die”, che doveva uscire nel 2020 ed è stato posticipato dalla Universal per poterlo portare in sala. Il calendario è ricco.»