Il Presidente ha consegnato delle taghe per sottolineare l'impegno profuso tenuto durante la pandemia

Al termine della partecipata assemblea di approvazione del bilancio tenutasi il 6 luglio 2021, alla quale ha partecipato oltre il 90% dei soci, il presidente della Cooperativa Sociale Gea Claudio Romano ha voluto premiare il lavoro svolto negli ultimi mesi da alcuni soci della cooperativa.

Con una commovente cerimonia è stata consegnata ai soci Carmine Francese, Rosa Iannone, Emilio Barra, Liliana La Torre e Andrea Lauria, una targa che sottolinea come nella fase pandemica non si siano mai risparmiati e non si siano mai tirati indietro, neanche quando gli è stato chiesto di schierarsi in prima linea per il bene della Cooperativa, dei suoi dipendenti e soprattutto dei suoi utenti. Sono proprio le storie di persone come Emilio, Rosa, Carmine, Liliana ed Andrea a dover essere d’esempio per la forza che tutta la Cooperativa Gea deve sviluppare nel quotidiano. Eccoli, allora, quei titani di cui si parla nel libro per il trentennale di Gea, quelle persone che riescono a reagire e non si arrendono neanche davanti a difficoltà che sembrano insormontabili, che combattono contro un nemico molto più forte di loro e ciononostante non si arrendono mai.

La forza di tutta una comunità, di tutta una cooperativa, si ritrova in questi gesti e in queste persone, è per questo che il Presidente Claudio Romano ha voluto premiare degli atti di concretezza, abnegazione e disponibilità che possono essere presi d’esempio da tutta la Gea.