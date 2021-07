Il Presidente Antonio Pepe ringrazia i propri volontari

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Presidente della Gadit Avellino, Antonio Pepe.

“Nelle prime ore della mattinata, è arrivata una chiamata di soccorso al centralino della Gadit di Avellino. Di fatto, un simpatizzante della stessa associazione chiedeva aiuto per un cane padronale ferito. Il povero animale, un meticcio, era stato trovato, nel cortile di casa, con una ferita sulla parte dorsale, probabilmente dovuta ad uno scontro con altri animali. Il Presidente della Gadit disponeva subito un’auto veloce per il soccorso e prendeva contatti con il medico veterinario convenzionato con questa associazione per il trasporto presso la struttura veterinaria. L’Equipaggio operativo delle Guardie Zoofile della Gadit giungeva sul posto e da subito la situazione si rendeva difficile per la diffidenza della cagnolina a farsi toccare e per il dolore che gli provocava la ferita. Con non poca difficoltà, i volontari intervenuti, e dopo vari tentativi, sono riusciti a caricare la cagnolina sul veicolo e si sono diretti presso la struttura, dove il veterinario attendeva con la sala operatoria già pronta. Giunti nella struttura, hanno affidato il povero animale, provato da questa avventura, alle cure del veterinario.

Il Presidente della Gadit Avellino ringrazia i propri volontari per la passione e la professionalità che impiegano quotidianamente nelle attività associative che sono chiamati a svolgere. Si sottolinea che la Gadit è impegnata quotidianamente in numerose attività, dando ausilio operativo a vari gruppi di Polizia Locale tra il capoluogo e la provincia di Avellino, in varie attività di vigilanza ambientale e zoofila, nella protezione civile, in attività di pet taxi e trasporti di animali anche fuori regione, nonché in attività di soccorso di animali feriti”.