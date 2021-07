Totalife, premiati i vincitori della VI edizione

Godas: “Angelo Frieri ci ha aiutato tanto nella nostra associazione che gli deve molto“

Oggi, presso la sala maestrale dell’Hotel de la Ville di Avellino, si è conclusa con la premiazione dei vincitori, la VI edizione del concorso “Totalife” gestito dall’associazione “Totalife Onlus”, l’Università degli studi “G. Carli” – LUISS e la Sezione di Avellino della Società filosofica italiana: un evento dedicato alla memoria dell’eccellente dottor Angelo Frieri scomparso lo scorso marzo durante la lotta al Covid.

«Angelo oltre ad essere stato il nostro vicepresidente era uno dei miei più cari amici, una persona che ci ha aiutato tanto nella nostra associazione che gli deve molto» - queste le parole piene di commozione del Presidente dell’associazione Total Life, Roberto Godas in ricordo del dottor Frieri a cui è dedicato l’evento.

«Purtroppo sono solo 53 i partecipanti perché abbiamo dovuto necessariamente trovare una formula che consentisse di essere gestita. Gli istituti della provincia di Avellino ci hanno segnalato i loro studenti più meritevoli, 17 delle scuole medie e 36 delle scuole superiori che hanno affrontato la stesura di una traccia in modo eccellente» ha spiegato Godas sottolineando il grande impegno che l’Associazione da lui presieduta ha mostrato soprattutto durante la pandemia.

Il professore Giovanni Sasso, Presidente di SFI Avellino ha aggiunto «Noi della Società filosofica Italiana abbiamo da sempre condiviso i valori che Total Life vuole testimoniare e divulgare e gestire questo concorso è stato un onore così come essere vicino agli studenti di Avellino. Il concorso è stato difficile da avviare; la nostra idea per l’anno scolastico 2020-2021 era quella di realizzare un progetto di dibattito tra le scuole, ma il Covid ci ha tarpato le ali e abbiamo pensato di uniformarci alla modalità seguita dai concorsi pubblici, adottando le stesse modalità del Ministero dell’Istruzione per le Olimpiadi di filosofia, e così abbiamo dato vita a questo percorso».

Ben dieci sono i premi a disposizione degli studenti della provincia di Avellino, di cui tre dal valore complessivo di € 2000, destinati agli studenti del primo grado e due borse di studio dell’Università, nonché cinque premi per € 9000, disponibili per conto di Totalife onlus, destinati agli studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori.

E non è finita qui: la LUISS, dal 12 al 16 luglio 2021, accoglierà due studenti titolari delle due borse di studio, con copertura totale dei costi di iscrizione e partecipazione alla “LUISS Orientation Summer School 2021” offrendo inoltre anche la possibilità di iscriversi successivamente ad una delle Facoltà in essa presenti con un costo agevolato purché lo studente mantenga un elevato rendimento negli esami.

Di seguito i nomi dei vincitori e delle menzioni speciali, tutti studenti altamente meritevoli:

Studenti della scuola secondaria di primo grado:

1) Daniela Pezzano (I.C. “Benedetto Croce” Flumeri, sezione Carife);

2) Ludovica Guerriero (Istituto “Perna-Alighieri” Avellino);

3) Martina Pastena (Istituto “Perna-Alighieri” Avellino). Menzioni speciali: Noemi Dalia (Istituto “Colombo-Solimena”); Alessia Moretti (I.C. “San Tommaso-Tedesco”).

Studenti della scuola secondaria di secondo grado:

Premi LUISS

1) Angela Spagnuolo (Liceo “De Caprariis” Atripalda);

2) Grella Consalvo (Liceo “De Sanctis” Sant’Angelo dei Lombardi).

Premi TotaLife

1) Paola Rampino (Liceo Scientifico “Mancini” Avellino);

2) Beatrice Manganelli (Liceo Scientifico “Mancini” Avellino) e Carmen Accetta (Liceo “Marone” Avellino) ex aequo; 3) Antonio Piscopo (Liceo Classico “Colletta” Avellino) e Maria Pina Boccella (Liceo “P.E. Imbriani” Avellino) ex aequo.

Menzioni speciali:

Maria Lia Tecce (IISS Grottaminarda – Liceo Linguistico “Della Valle” Frigento);

Alfonso Capo (Convitto-Colletta Avellino);Federica Esposito (IISS “Luigi Amabile” Avellino);

Antonio Giorgio (IISS “D’Agostino-De Sanctis” Avellino).