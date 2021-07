Il periodo di presentazione delle domande durerà da lunedì 19/07/2021 ore 9.00 a venerdì 23/07/2021 ore 17.00

La Regione Campania comunica che, con decreto dirigenziale n.8 del 25/6/2021 pubblicato sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato alle dipendenze del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), sede di Pontecagnano Faiano, mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, di quattro (4) unità di personale con profilo professionale di operaio agricolo specializzato, di cui:

Tre (3) unità di operaio agricolo specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A1 – livello salariale L1) a tempo determinato per minimo 102 giornate ciascuno, con mansioni di aiutante di laboratorio e in possesso delle seguenti competenze come indicato dall’Ente: “competenze nello svolgere attività di laboratorio, come preparazioni di soluzioni substrati per microbiologia; moltiplicazione di batteri ed esecuzione di analisi microbiologiche su semi di legumi e su piantine di leguminose da granella; raccolta campioni di terreno o materiale vegetale, acque ecc; archiviazione dati; determinazione di parametrici chimici come gradi brix, peso; applicare tecniche di conservazione e stoccaggio dei prodotti di piante erbacee ed orticole; eseguire le operazioni di post raccolta dei prodotti agricoli in base alle diverse tecniche di conservazione”;

Una (1) unità di operaio agricolo specializzato – cod. ISTAT 6.4.1.3.2 (area A2 – livello salariale L1) a tempo determinato per complessive 178 giornate, in possesso del “Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari” 3 , rilasciato ai sensi del Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22/01/2014 del MiPAAF, e con le seguenti competenze richieste dall’Ente: “competenze nella preparazione di soluzioni anticrittogamiche, antiparassitarie e diserbanti; irrorazione delle soluzioni preparate, con capacità di evitare l’effetto deriva durante la distribuzione dei diserbanti; effettuare interventi di fertilizzazione con concimi solidi e mediante soluzioni nutritive a diversa concentrazione e indice di conduttività; applicare tecniche e metodi di programmazione e gestione dell’irrigazione e del drenaggio; operazioni di semina in contenitori alveolati, anche mediante l’utilizzo di seme pregerminato semenzai e piantonai; tecniche di coltivazione in vaso di piante orticole con forme di allevamento libere a uno o a più steli”.

Le competenze dei candidati saranno accertate dal CREA di Pontecagnano Faiano in sede di prova selettiva, inoltre i requisiti devono essere posseduti dai partecipanti alla data di pubblicazione sul BURC del presente atto.

Per la presentazione delle domande e i relativi allegati verrà disposta una procedura online accessibile sul portale regionale di cliclavoro Campania all’indirizzo https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx.

L’accesso alla predetta procedura online sarà possibile previa registrazione e accreditamento dei candidati partecipanti, mentre il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati è da lunedì 19/07/2021 ore 9.00 a venerdì 23/07/2021 ore 17.00.

Tale decreto di ricerca verrà pubblicato, ivi compresi gli allegati, sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di Concorso” e nella sezione “Lavoro e sviluppo”, mentre la pubblicazione delle graduatorie e tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento sarà effettuata sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”, nella sezione “Lavoro e sviluppo” e nel Centro per l’impiego competente territorialmente.