Non ci sarà maggiorazione per contribuenti ISA e forfettari

La Camera di Commercio, con apposito avviso, comunica che il DPCM del 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2021, ha previsto il differimento, per l’anno 2021, del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive dal 30/06/2021 al 20/07/2021 senza maggiorazione; anche il versamento del diritto annuale segue tale differimento.

La proroga interessa tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario (regime di cui all’art 27 c. 1, Legge 111/2011 e regime forfettario di all’art. 1, commi da 54 a 89 Legge 190/2014) e a soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli ISA.