Al via da martedì 6 luglio

Avellino – Da domani – martedì 6 luglio – la Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” di Avellino diventa #openair.

I servizi bibliotecari rivolti ai bambini e ai ragazzi si trasferiscono, in alcuni giorni della settimana, nell’Orto Botanico del Palazzo della Cultura: prestito, consultazione, letture senza prenotazione per i piccoli lettori da 0 a 13 anni per una massimo di 4 persone alla volta.

Un modo per godere della lettura e dei libri all’aria aperta, partendo da una selezione di titoli curata dai bibliotecari.

Il servizio all’aperto sarà disponibile nei seguenti giorni ed orari: martedì: dalle 09.30 alle 12.00; mercoledì: dalle 17.00 alle 19.00; venerdì: dalle 09.30 alle 12.00; sabato: dalle 17.00 alle 19.00.

In caso di condizioni meteorologiche avverse i servizi verranno erogati, come di consueto, nei locali della Sezione Ragazzi dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.