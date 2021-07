Indennità per lavoratori autonomi (ISCRO) – Domanda online

È attivo il servizio online per la presentazione della domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, prevede l'erogazione di una indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente. L'indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023. La domanda va presentata all'INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni interessati.

