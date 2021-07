Irpitudine, padre Antonio Salvatore presenta il suo libro

Ettore Barra: “È una grande emozione potersi sedere di nuovo in una piazza con delle persone a parlare di un libro"

È stato presentato oggi pomeriggio, presso la Mondadori di Avellino, “Irpinitudine” di padre Antonio Salvatore, un connubio tra il passato e il presente dei grandi irpini (pp. 136, 15 euro, già disponibile in libreria).

All’evento moderato da Salvatore Salvatore hanno preso parola, oltre l’autore, anche l’editore Ettore Barra, Faustino De Palma e il prof. Francesco Barra che ha curato la prefazione del volume.

Dopo quasi un anno di pausa forzata, la casa editrice irpina “Terebinto Edizioni” torna finalmente con un evento in presenza, e lo fa con un volume dedicato alla Provincia.

Ad esprimere la felicità per il ricongiungimento con il pubblico dal vivo lo stesso editore, Ettore Barra: «È una grande emozione potersi sedere di nuovo in una piazza, con delle persone a parlare di un libro. Dal 2020, dopo la serie di lockdown, noi editori abbiamo avuto la possibilità di proseguire almeno in parte la nostra attività, grazie alle risorse della digitalizzazione. Poter invece tornare a vedere le reazioni delle persone dinanzi alla copertina, vederle sfogliare un libro e fare critiche su ciò che le interessa, piace e su ciò che piace meno è fondamentale nell’impostazione imprenditoriale. Libro particolare, secondo me interessante, perché è una pubblicazione divulgativa, molto agile, che però permette al lettore di avere uno squarcio su quella che è stata la nostra storia tramite i suoi più illustri rappresentanti. Ciò è utile sia per il lettore che è già abituato ad informarsi e approfondire la storia e la cultura della sua città, sia per un lettore meno esperto. Difatti questa pubblicazione è stata pensata per gli studenti delle scuole. Questo è un libro che ha la funzione di avvicinare persone che conoscono poco la nostra storia».

Un titolo che offre quindi al lettore un interessante spaccato di storia irpina, dal medioevo ai giorni nostri, per tutti i gusti. Il volume è infatti suddiviso in otto capitoli, ciascuno dedicato ad un ambito particolare.

A raccontarcelo è proprio padre Antonio Salvatore con tali parole: «Ho cercato di elencare personaggi sia del passato che del presente che si sono affermati, non solo a livello provinciale e regionale ma anche nazionale, e quindi sono passati alla storia per i propri meriti. Personaggi della cultura come poeti e artisti, ma anche politici ed ecclesiastici come vescovi e cardinali. Naturalmente anche figure di industriali e giornalisti, di sportivi, di attori e di gente dello spettacolo come Alessandro Preziosi. Ho cercato di mettere un po’ tutti, anche se ovviamente qualcuno è saltato, ma perché già conosciutissimo».