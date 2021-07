Con la partecipazione dello scrittore Carmine Pelosi, di Agostino Attianese, violino, e Giuseppe Di Cristo, pianoforte

Un altro appuntamento della rassegna “Dante 700”, previsto per il 5 luglio 2021, alle ore 19,00, si terrà dal vivo presso la

Terrazza degli Artisti, Via Provinciale 89, Manocalzati (Av) dal titolo “Dante… in Terrazza”, con la partecipazione dello scrittore Carmine Pelosi, di Agostino Attianese, violino, e Giuseppe Di Cristo, pianoforte.

Sarà presentato il romanzo “Hirundo – Il racconto di un volo” di Carmine Pelosi, a cura di Tina Rigione. La parte musicale dell’evento sarà affidata ad Agostino Attianese e Giuseppe Di Cristo con una selezione di brani dal repertorio di C. Franck.

Presenta l’evento il M° Massimo Testa.