Il contest che premia romanzi e racconti di genere mistery ambientati in Italia

C’è tempo fino al 31 luglio 2021 per tutti gli aspiranti scrittori per vedere pubblicata gratuitamente la propria opera inedita. L’opportunità viene data dal concorso letterario, Giallo Festival 2021, giunto alla sua terza edizione e l’obiettivo è premiare romanzi e racconti di genere mistery ambientati in Italia.

Due le sezioni per partecipare:

- racconti inediti, con una lunghezza non superiore ai 15mila caratteri;

- romanzi inediti, con lunghezza compresa fra le 100mila e le 500mila battute.

I romanzi e racconti vincitori saranno pubblicati dalla casa editrice “Edizioni del Loggione Damster Edizioni”, previa liberatoria degli autori stessi. I vincitori riceveranno inoltre come riconoscimento una medaglia e un attestato.

Per iscriversi al contest è necessario inviare le proprie opere all’indirizzo mail specifico giallofestival@damster.it; indicando anche nome e cognome dell’autore, indirizzo, città di residenza e recapito telefonico.

clicca QUI per il bando

Fonte: cliclavoro.gov.it